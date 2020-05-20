Клуб АПЛ отказывается тренироваться из-за случаев заражения коронавирусом

Фото: В "Уотфорде" три заразившихся коронавирусом (facebook.com/watfordfc)

Три из шести случаев заражения в АПЛ выявлены в "Уотфорде"

Клуб английской Премьер-лиги "Уотфорд" заявил, что три представителя клуба сдали положительный тест на коронавирус. Речь идет об одном футболисте и двух сотрудниках команды, имена которых не будут разглашены.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает РБК-Украина.

Отмечается, что инфицированные будут изолированы на семь дней, после чего они пройдут повторное тестирование.

По информации The Athletic, после этих результатов некоторые футболисты отказываются выходить на командные тренировки.

Exclusive: Watford worst-hit club in 1st round of PL #COVID19 testing so far, with 3 positive results. 1 player, 2 staff. All ok but will self-isolate 7 days. Additionally a number of players have decided against training tomorrow @TheAthleticUK https://t.co/E2sf1fov9p #WatfordFC — David Ornstein (@David_Ornstein) May 19, 2020

Ранее сообщалось, что капитан "Уотфорда" Трой Дини не намерен возобновлять тренировки с командой. Он объяснил, что такое решение принял из-за своего пятимесячного сына, у которого есть проблемы с дыханием, и он не хочет подвергать его опасности заболеть коронавирусом.

Согласно протоколам о возобновлении АПЛ, клубы не могут принудить игроков тренироваться или играть, если они опасаются за свое здоровье.

Ранее сообщалось, что в АПЛ выявили шесть случаев заболевания коронавирусом в трех клубах.

Напомним, руководство Премьер-лиги даже в условиях карантина из-за пандемии коронавируса не планирует отказываться от проведения церемонии вручения трофея победителю.

Автор: Вера Олейник