Клочко: опыт Грузии учит, что не следует пренебрегать контролем в градостроительстве

Опыт грузинских реформ показал, что отказываться от контроля в градостроительстве крайне опасно. Под контроль должен попасть не только процесс строительства, но и весь цикл жизни объекта от планирования до сноса.

Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко на встрече власти со строительным бизнесом по случаю Дня строителя.

В частности, представляя предложения по изменениям законодательства в плане дальнейшей реформы градостроительства, председатель комитета отметил, что законодателями предложено изменить подходы к контролю в строительстве.

"Опыт Грузии нас учит: если отказаться от контроля, можно быстро построить за 10 лет Батуми. Но еще через 10 лет мы будем иметь фантастические проблемы с эксплуатацией новостроек. И для решения этой проблемы потребуются колоссальные средства налогоплательщиков", - заявил нардеп.

Клочко также добавил, что в планах законодателей новела, которой предлагается ввести уголовную ответственность за правонарушения в сфере градостроительства, если такое нарушение причинило вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере.

По словам главы комитета, это очень важно, поскольку реформа должна не только преодолеть коррупцию, но и принципиально повысить качество и безопасность в строительстве.

Кроме того, по его словам, законодатели предлагают не только расширение контроля и усиление ответственности, а и новации, призванные облегчить жизнь бизнеса: окончательная отмена лицензирования в строительстве и замена его на сертификацию прорабов; право избирать страховую систему вместо разрешительной; появляется механизм досудебного обжалования.

Напомним, в марте этого года президент и премьер-министр дали старт реформе градостроительства. Кабинет министров на заседании 13 марта одобрил постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В настоящее время в Верховной Раде идет работа над законодательными изменениями, которые должны запустить второй этап реформы.

Как писало РБК-Украина, в июле Офис простых решений и результатов Михаила Саакашвили совместно с Конфедерацией строителей Украины Льва Парцхаладзе представили свое видение реформы, которое по мнению многих экспертов противоречит инициативам президента Владимира Зеленского по реформе градостроительства.