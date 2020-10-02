Из клиники Днепра произошла утечка информации, связанная с COVID-19

В одной из крупнейших частных клиник Днепра зафиксировали утечку информации, связанную с результатами проведения ПЦР-тестов на коронавирус. В свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующую утечку информации выявил Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.

Утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники. При этом в открытом доступе оказались персональные данные работников и клиентов клиники: ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефоны, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что составляет медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы, информация о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19.

"Свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", - добавили в СНБО.

Напомним, в середине августа СБУ вместе с британскими спецслужбами разоблачила международную хакерскую группировку.

Также сообщалось, что в Украине выявили утечку персональных данных военнослужащих.