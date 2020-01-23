Клинические испытания вакцин против китайского вируса могут начаться летом

Клинические испытания вакцин против нового коронавируса, поразившего Китай и распространившегося за его пределы, могут быть проведены летом. Об этом в Давосе заявил исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В настоящее время врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.

"У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом", - сказал Гатчетт.

Напомним, ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

В Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Кроме того, с 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что 23 января был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами эпицентра вируса. Однако неизвестно, где именно умер больной.