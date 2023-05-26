Клименко про загибель нацгвардійця у ДТП: винний має отримати справедливе покарання

Міністр розповів, що загиблий Вадим Бондаренко до початку повномасштабної війни проходив термінову службу в Черкасах. Після цього його перевели до Києва. Хлопець рвався на передову після початку активних бойових дій, але він був потрібний у столиці.

Клименко нагадав, що у Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким. Трагедія розслідується Державним бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання", - наголосив глава МВС.

Смертельна ДТП у Києві

Нагадаємо, вчора, 25 травня, у Києві на блокпості збили українського військового. Він загинув на місці.

За інформацією джерел РБК-Україна, за кермом перебував суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. Його затримали як підозрюваного.

В автомобілі Тандира знайшли пляшку від алкоголю. Він відмовився від відбору біологічних зразків для перевірки.

Усі подробиці аварії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.