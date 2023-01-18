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Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах

Фото: в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство внутрішніх справ України спільно з правоохоронними органами спробують якнайшвидше встановити причини авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми разом з іншими правоохоронними органами робимо все, щоб у найшвидший час визначити та встановити, чому ця катастрофа відбулась. Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання дати чітку відповідь і щоб така катастрофа не повторювалася в подальшому", - заявив він. .

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах сталася жахлива трагедія. У місті розбився гелікоптер, у якому знаходилося керівництво Міністерства внутрішніх справ. Серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

За останніми даними, внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, включаючи дитину.

Сьогодні уряд призначив Ігоря Клименка заступником голови МВС, а потім поклав на нього обов'язки тимчасового міністра внутрішніх справ.

РБК-Україна зібрала всю інформацію про авіакатастрофу, яка вже відома.

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