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Клиенты "Львовгаза" с автономным отоплением заплатят за доставку газа меньше

Новости » Энергетика     07.02.2020 - 11:51
Клиенты "Львовгаза" с автономным отоплением заплатят за доставку газа меньше
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ежемесячный платеж за доставку газа теперь равномерный в течение всего года

Домохозяйства Львовской области в первом квартале 2020 года уменьшат расходы за распределение газа по сравнению с отопительным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Львовгаз".

"В течение первых трех месяцев этого года потребители, которые используют газ для отопления домов, будут платить на 40% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты АО "Львовгаз". Уменьшение расходов стало возможным благодаря введению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа", - говорится в сообщении.

За счет того, что плата за распределение (доставку) газа для потребителей стала фиксированной, даже зимой, когда использование газа увеличивается, размер платежа за доставку является постоянным. К примеру, домохозяйство во Львовской области, которое потребляет 1469 куб. м газа в год, по три месяца заплатит 396,6 вместо, 672,3 гривен.

январь

февраль

март

Потребление*, куб. м

254

263

274

1 кв. 2019 года, грн

215,9

223,5

232,9

672,3

1 кв. 2020 года, грн

132,21

132,21

132,21

396,6

*данные НКРЭКУ

"24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили отдельные квитанции на оплату доставки газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с 1 октября до 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на утвержденный государственным регулятором тариф на распределение (доставку). Результат делится на 12 равных платежей, которые нужно платить ежемесячно в течение года.

"Винницагаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку вдвое меньше
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