Клиенты "Львовгаз Сбыта" задолжали 1,5 млрд гривен за потребленный газ

Бытовые потребители голубого топлива Львовской области задолжали ООО "Львовгаз Сбыт" 1,5 млрд гривен, что на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"От состояния расчетов потребителей за использованный газ зависит стабильность газоснабжения области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, средствами, которые получает "Львовгаз Сбыт", компания рассчитывается с оптовым поставщиком НАК "Нафтогаз Украины" и другими участниками рынка.

"Мы настоятельно просим наших клиентов рассчитаться за потребленный газ, для того, чтобы не иметь проблем с газоснабжением накануне начала нового отопительного сезона. Сейчас больше всего задолжали потребители газа Львова (687 млн гривен), Стрыйского (220 млн гривен) и Перемышлянского районов (209 млн гривен). В случае необходимости, предлагаем должникам заключить договор на реструктуризацию с нашей компанией. Только в таком случае, когда оплата будет осуществляться частями, наши клиенты смогут избежать отключения от газоснабжения", - подчеркивает директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

В пресс-службе отметили, что возможность оформить договор реструктуризации – "это предложение взаимопонимания и сотрудничества между клиентами и газоснабжающей организацией, которая дает возможность для потребителей посильно и равными частями погасить долг за использованный природный газ". Кроме того, имея договор реструктуризации задолженности, потребители могут обращаться в управление социальной защиты населения для оформления государственной помощи.

Для того, чтобы заключить договор реструктуризации долга, клиентам необходимо обратиться в ООО "Львовгаз Сбыт" и предоставить паспорт собственника (или лица, которое заключило заявление присоединении к условиям типового договора на поставку природного газа), справку о присвоении идентификационного кода, справку о составе семьи и справку, что подтверждает неплатежеспособность потребителя и членов его семьи.

"С начала года газоснабжение было прекращено 6205 потребителям Львовской области. Их сумма задолженности перед ООО "Львовгаз Сбыт" составила 58,8 млн гривен. Следовательно, в компании призывают потребителей не тянуть с расчетами за голубое топливо", - говорится в сообщении.