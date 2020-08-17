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Кличко: застройщик скандального здания на Гончара уберет лишние этажи

Киев, Понедельник 17 августа 2020 16:29
Кличко: застройщик скандального здания на Гончара уберет лишние этажи
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Обновленный проект застройщик предоставит на рассмотрение города в ближайшее время

В конфликте с застройкой на улице Гончара в Киеве, который тянулся с 2008 года, поставлена точка.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательство убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров.

"Друзья! Сегодня мы поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Речь идет о скандальном здании на улице Гончара,17-23. Строительство там городская власть остановила в 2016 году. Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательство убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И это закреплено в совместном меморандуме, который подписали городские власти, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевско-Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская", - сообщил Кличко.

Мэр Киева написал, что обновленный проект застройщик предоставит на рассмотрение города в ближайшее время. И только после согласования там начнут работы.

"Я подчеркиваю: от самого начала позиция столичной власти была однозначной – многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО – буферной зоне Софии Киевской – не должно быть! Наша ключевая задача - сохранить историческое лицо Киева. да, столица должна развиваться, строиться. Но при этом новые здания не должны искажать архитектурное наследство", - подытожил Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко показал, как "умные" технологии помогают ему в управлении столицей. В частности, он продемонстрировал работу интерактивной системы, с помощью которой может контролировать процессы, происходящие в городе, не выходя из рабочего кабинета.

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