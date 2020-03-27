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Кличко о закрытии Киева на въезд и выезд: будем исходить из ситуации с коронавирусом

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 12:29
Кличко о закрытии Киева на въезд и выезд: будем исходить из ситуации с коронавирусом
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Киевская власть будет принимать решение об усилении карантина, исходя из ситуации с Covid-19

Киевская власть будет принимать решение об усилении карантина в столице, в частности о закрытии Киева на въезд и выезд, исходя из ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос о том, будет ли власть закрывать столицу на въезд и выезд, мэр Киева ответил, что и так введены ограничения, но в случае ухудшения ситуации с коронавирусом могут усилить ограничения.

"Я понимаю опасения людей на сегодняшний день, что будет введен более строгий режим, но, пожалуйста, посмотрите видео с других стран, там вообще запрещено людям выходить на улицу. В случае ухудшения ситуации, мы будем вынуждены усиливать меры, исключительно для того, чтобы распространение инфекции не происходило ", - отметил он.

Кличко отметил, что не все граждане выполняют правила и люди, у которых есть симтомы коронавируса, скрывают инфорамацию.

"Каким будет усиление ограничений, мы будем выходить из ситуации (с коронавирусом, - ред.)", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 12:00 27 марта в Киеве 55 случаев заражения коронавирусом.

Добавим, в Киеве создадут информационную базу больных коронавирусом COVID-19 и кто с ними контактировал.

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