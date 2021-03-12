Кличко вместе с мемориалом Холокоста "Бабий Яр" открыли инсталляцию к годовщине Куреневской трагедии

Участие в церемонии открытия арт-объекта приняли городской голова Киева Виталий Кличко, первый президент Украины Леонид Кравчук, первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова, автор инсталляции Олег Шовенко и известный украинский режиссер Сергей Лозница. Мероприятие посетили известные культурные и общественные деятели.

Церемонию открыл городской голова Виталий Кличко.

"Куреневская трагедия - одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить. Потому что без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего. Мы с вами сегодня в Бабьем Яре. Это место можно назвать символом трагических страниц нашей истории. Мы все помним... И более 100 тысяч расстрелянных невинных жертв нацизма. И жертв советской власти, погибших в результате Куреневской трагедии", - подчеркнул он.

Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил необходимость донесения знаний о трагедии до современных поколений.

"Важно отметить, что сейчас реализуется эффективная, на наш взгляд, форма сотрудничества - государства, общественного сектора и частных меценатов. Речь идет о сотрудничестве Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и государственной и местной власти. Важно, что общественность, государство, местное общество и частная инициатива объединились. И мы ожидаем, что таким образом мы сможем на достойном уровне провести мероприятия по мемориализации событий трагедии Бабьего Яра 1941 года и Куреневской трагедии 1961-го и почтить память погибших", - подчеркнул он.

Также в церемонии принял участие первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Большевистская система замалчивала историю трагедии Бабьего Яра, Чернобыльской трагедии, Куреневской трагедии, замалчивали все. У людей не было права знать об этих событиях. Как человек, переживший очень много, я уверен: ничто не должно быть забыто. Все должно быть оцененным, и правда должен взять верх. На правде мы должны строить новые отношения и должны ценить свою нынешнюю жизнь, не забывая трагических событий, произошедших в нашей истории, и делать все, чтобы они никогда не повторились вновь. Я хочу поблагодарить мэра, город и всех тех, кто взялся за это великое дело - возрождать память", - отметил он.

И.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова добавила, что открытие новой инсталляции - это память о Куреневской трагедии и возможность увидеть часть этой ужасной истории. Советская власть, напомнила руководитель заповедника, замалчивала последствия трагедии.

"Объявили только о гибели 145 человек, тогда как по неофициальным данным, во время трагедии погибло около 1500 человек. Об этом никогда нельзя было говорить публично. Как и о расстреле десятков тысяч евреев во время оккупации Киева нацистами. В этом две разные трагедии очень похожи. В стремлении замолчать и стереть из памяти людей эти события", - сказала она.

Основа монумента состоит из более чем 100 разновидностей кирпичей, из которых строился Киев в течение последних 200 лет. Она сделана в виде увеличенного в десять раз кирпича. Самый старый кирпич в инсталляции 1843 года, есть несколько с завода, где работал Мендель Бейлис, есть кирпичи с отпечатками детских рук вместо клейма.

Из-за массового строительства в городе после Второй мировой войны возникла потребность в увеличении производства кирпича, что увеличило и количество отходов. Пульпа поступала с Петровских кирпичных заводов, расположенных на улице Сырецкой. Отходы сливали в Бабий Яр. Чтобы добыть глину для одного кирпича, нужно было 600 миллилитров воды. После этого она становится пульпой – мертвой водой, непригодной ни для чего. Вверху инсталляции в аквариуме собраны все 600 литров пульпы, которые понадобились бы для создания всех кирпичей из основы.

"Эта инсталляция о двух катастрофах: человеческой и природной. В этой трагедии, язык которой - язык канцелярских и инженерных отчетов, нет ни слова о том, что это за страшное место - Бабий Яр. И в данном случае техногенная катастрофа - это о том, что природа вдруг возвращает себе свою первоначальную мощь, которую человек пытался обуздать. Напоминание о том, что бережное отношение и уважение к природе - это не прихоть, но способ выжить. Пульпа в аквариуме - символ подчиненной природы: ежедневно полезной нам, даже пугающе красивой, а через момент - разрушительной", - рассказал автор инсталляции Олег Шовенко.

В монумент вмонтированы монокуляры, которые показывают кадры из документального проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Эпизоды посвящены строительству в Бабьем Яре и последствиям Куреневской катастрофы.

"Куреневская трагедия произошла в результате действий, направленных на сокрытие следов другой трагедии, трагедии Бабьего Яра. Одна тирания пыталась скрыть следы преступления другой тирании. Если и разрешено говорить об уроке, который мы вынесли из этого события, следы которого, в свою очередь, тоже были сокрыты, можно сказать, что беспамятство разрушительно не только морально. Попытки закопать нежелательную историю в бетон, пульпу, мусор от строительства "новой светлой жизни" заканчиваются катастрофой. У нас, к сожалению, нет другой истории. Надо иметь мужество, смелость и свободу сказать правду о том, что произошло в нашем городе, в нашей стране в те трагические годы", - отметил Сергей Лозница.

Инсталляция, которую открыли к годовщине Куреневской трагедии, является частью сети объектов в городском пространстве Киева "Взгляд в прошлое". Основной ее фокус - трагедия Бабьего Яра и связанные с ней события. В сентябре прошлого года были открыты первые четыре объекта инсталляции на территории Бабьего Яра, а в январе этого года инсталляция "Взгляд в прошлое. Дерево" появилась на проспекте Победы.