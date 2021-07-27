У Кличко сообщили, что Киев единственный выполняет плановые показатели вакцинации

"Киев - единственный регион, который выполняет плановые показатели по вакцинации против COVID-19 и показывает лучшие результаты по Украине по количеству привитых. С начала 5-го этапа вакцинации, стартовавшего 23 июля, прививаться могут все желающие, выбрав ближайший пункт или центр массовой вакцинации", - заявила Старостенко.

Депутат от "УДАРа" отметила, что за минувшие сутки столичные медики сделали 24701 прививок. За прошедшую неделю в столице вакцинировано 122 613 человек. Всего с начала прививочной кампании - сделано более 745 тыс прививок. Полностью иммунизированы - более 245 тыс киевлян.

Старостенко призвала киевлян прививаться и поблагодарила медиков за работу.

"Вакцинация против COVID-19 - единственный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни. Ведь сегодня Европой и Украиной ширится штамм Дельта, который более заразен и агрессивен. Поэтому призываем киевлян не медлить и вакцинироваться. А тех, кто уже вакцинировался - искренне благодарим за ответственное отношение не только к собственному здоровью, но и к здоровью окружающих. Отдельная благодарность нашим медикам, которые с начала прививочной кампании работают почти без выходных, чтобы уберечь киевлян и прививать как можно больше желающих", - подытожила заместитель председателя КГГА.