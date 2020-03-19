За неделю в Киеве тест на коронавирус прошли более 200 человек

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на прошлой неделе в столице сделано 230 экспресс-тестов на коронавирус. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что в связи с ростом инфицированных в Украине городские власти принять максимальные меры.

"Число граждан, которые заболели в Украине, возросло. Поэтому мы должны принять максимальные меры. Всего за прошедшую неделю сделано 230 экспресс-тестов киевлянам", - сказал мэр.

Напомним, Кличко заверил, что за минувшие сутки в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 марта в Украине подтвердили первую смерть от коронавируса. В частности, умерла 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши. Всего в Украине зарегистрировано 16 случаев инфицирования.

По состоянию на 19 марта в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Украине зафиксировано в Черновицкой области.