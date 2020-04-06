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Кличко рассказал, где больше всего зараженных в Киеве: карта

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 14:05
Кличко рассказал, где больше всего зараженных в Киеве: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего инфицированных коронавирусом в Печерском районе

В Киеве больше всего зараженных коронавирусом в Печерском районе, меньше всего - в Святошинском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованную мэром Киева Виталием Кличко в Telegram карту распространения вируса в столице.

Общее число зараженных в Киеве - 267 человек, за последние сутки инфицировались 23 киевлянина. Наибольший прирост зараженных (+5) в Печерском районе. К слову, в этом регионе зафиксировано самое большое количество больных коронавирусом - 46 человек.

В целом, география распространения COVID-19 в Киеве выглядит так:

  • Печерский район - 46 случаев (+5 за сутки);
  • Дарницкий район - 37 случаев (+3 за сутки);
  • Шевченковский район - 36 случаев (+3 за сутки);
  • Соломенский район - 36 случаев (за сутки нет случаев заражения);
  • Голосеевский район - 26 случаев (+2 за сутки);
  • Подольский район - 21 случай (+4 за сутки);
  • Оболонский район - 20 случаев (за сутки нет случаев заражения);
  • Деснянский район - 16 случаев (+1 за сутки);
  • Днепровский район - 16 случаев (+3 за сутки);
  • Святошинский район - 13 случаев (+2 за сутки).Кличко рассказал, где больше всего зараженных в Киеве: карта

Напомним, в Киеве зафиксировали 4 смерти от коронавируса. Также сообщалось, что за минувшие сутки в столице заразились два медика и 8-летний ребенок.

РБК-Украина также писало, что при дальнейшем игнорировании киевлянами карантинных ограничений, в столице могут ограничить передвижения на своих автомобилях.

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