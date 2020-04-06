Кличко рассказал, где больше всего зараженных в Киеве: карта

Больше всего инфицированных коронавирусом в Печерском районе
В Киеве больше всего зараженных коронавирусом в Печерском районе, меньше всего - в Святошинском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованную мэром Киева Виталием Кличко в Telegram карту распространения вируса в столице.
Общее число зараженных в Киеве - 267 человек, за последние сутки инфицировались 23 киевлянина. Наибольший прирост зараженных (+5) в Печерском районе. К слову, в этом регионе зафиксировано самое большое количество больных коронавирусом - 46 человек.
В целом, география распространения COVID-19 в Киеве выглядит так:
Напомним, в Киеве зафиксировали 4 смерти от коронавируса. Также сообщалось, что за минувшие сутки в столице заразились два медика и 8-летний ребенок.
РБК-Украина также писало, что при дальнейшем игнорировании киевлянами карантинных ограничений, в столице могут ограничить передвижения на своих автомобилях.