Кличко пообещал обеспечить незащищенные категории киевлян средствами защиты от коронавируса

Столичная власть увеличит поддержку социально незащищенных категорий киевлян в связи с распространением COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении на своей странице в Facebook.

"К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается... Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем как можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь", - сказал мэр.

В частности, больше 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий ближайшее время получат наборы с необходимыми средствами индивидуальной защиты и памяткой с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и инструкцией, что делать и куда обращаться в случае появления симптомов заболевания.

Кличко поблагодарил медиков, городские службы, волонтеров и неравнодушных киевлян, с которыми столица "единой командой борется с распространением коронавируса".

Он также призвал киевлян сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких.

Напомним, по данным Минздрава, Львовская область и Киев лидируют по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса.

За минувшие сутки в Киеве выявлено 66 новых случаев, всего в столице 9,5 тыс. инфицированных.