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У Кличко помогут льготникам с жильем - профинансируют до 50% стоимости жилья

Киев, Среда 12 августа 2020 16:42
У Кличко помогут льготникам с жильем - профинансируют до 50% стоимости жилья
Фото: КГГА (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Граждан, которые смогут приобрести жилье на условиях софинансирования, будут определять районные госадминистрации

Отныне программой софинансирования на приобретение жилья в Киеве могут воспользоваться все льготные категории.

Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА.

"Бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях. Согласно требованиям Порядка, для граждан, имеющих статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50 процентов фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий - 30 процентов", - сообщил директор Департамента Сергей Мартынчук.

В столичном бюджете для реализации программы "Доступное жилье" предусмотрено 208,5 грн. Ранее программой пользовались только граждане, имеющие статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участники АТО и члены их семей), а теперь программа стала доступной для всех льготных категорий.

Лица, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации. Соответствующие списки подают к главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров (согласно Порядку).

Напомним, для того, чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации (по месту пребывания на квартирном учете).

Средства выделяются в соответствии с распоряжением КГГА № 1249 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете города Киева на приобретение жилья для отдельных категорий населения в соответствии с законодательством".

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