Кличко показав, як відремонтували столичні будинки, понівечені російськими обстрілами

Мер Києва Віталій Кличко проінспектував завершення ремонтних робіт в будинках Оболонського та Солом’янського районів, які були понівечені російськими ракетними ударами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка у Facebook .

"Сьогодні перевірив, як здійснили й завершують останні роботи з відновлення пошкоджених будинків на Оболоні по вулиці Богатирській та на проспекті Лобановського в Солом’янському районі столиці. В оновлені помешкання на вулиці Богатирській вже повертаються люди. На проспекті Лобановського – місто також вже практично завершило роботи. Мешканці повернуться в свої квартири вже до кінця цього року", - наголосив Кличко.

В результаті ракетного удару в будинок на вулиці Богатирській було пошкоджено 100 квартир із 144. Повністю були зруйновані дві стінові панелі сходових клітин, ліфтова шахта, частково - сходи та сходові майданчики, перегородки, вибиті вікна.

У 27-поверховий будинок на проспекті Лобановського російська ракета влучила на третій день повномасштабної війни. Були пошкоджені квартири на верхніх поверхах, частина зовнішньої стіни з одного боку була зруйнована. Постраждали 16 квартир.

Як повідомлялося, на початку літа місто розпочало відновлювальні роботи в 16 найбільш пошкоджених обстрілами російських варварів житлових будинках. Зокрема, у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах. Люди вже повертаються у свої відновлені домівки в будинках на вулиці Чорнобильській, Ірпінській, проспекті Свободи, а також на вулиці Богатирській та проспекті Лобановського.

Загалом у столиці ракетними обстрілами пошкоджені понад 678 об’єктів. В тому числі понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 - охорони здоров'я.

На відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 мільйонів гривень. Іще 200 мільйонів виділив уряд.