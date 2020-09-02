Кличко: показатель тестирования на COVID-19 в Киеве - самый высокий в Украине

Показатель тестирования на COVID-19 в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 210 тестов на 100 тысяч человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"За то, что все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса, соответственно - увеличивается количество тестирований. Показатель тестирования в Киеве сегодня - самый высокий в Украине. И составляет 210 тестов на 100 тысяч человек", - сообщил Кличко.

Он отметил, что всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовано свыше 99 тысяч образцов биоматериала - методом ПЦР.

Методом ИФА на обнаружение антител - сделали более 17,5 тысячи тестов.

Образцы исследуют также и в частных и государственных клиниках.

"Продолжают активно работать в столице и мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на COVID-19 у пациентов дома. Только 1 сентября бригадами отобрано 923 образца. А всего с начала работы мобильных бригад –- свыше 58 тысяч", - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на 2 сентября в Украине обнаружили 2495 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Одесской, Львовской областях.