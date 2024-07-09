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Кличко подякував волонтерам і бізнесу за допомогу в ліквідації наслідків теракту РФ у Києві

Фото: Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко подякував мешканцям столиці та представникам бізнесу, які прийшли на допомогу постраждалим від удару російської ракети по "Охматдиту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Я дякую всім українцям, киянам, які вчора прийшли в "Охматдит" і допомагали чим могли. Везли воду, їжу, розбирали завали, збирали скло в розбитих корпусах. Обіймали і заспокоювали пацієнтів лікарні. Готували рятувальникам їжу вночі. Дякую бізнесу, що пожертвував кошти на допомогу постраждалим та відновлення лікарні. Тільки разом ми – сила. Тільки разом ми покажемо агресору, що будемо боротися за свою волю і державу. Хто як може і чим може!" - заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що українці знов продемонстрували свою згуртованість та сміливість.

Кличко також наголосив, що російський удар по хворих дітях та пологових будинках вкотре продемонстрував усьому світу мету російських варварів – знищення українців.

"Яке ще обличчя Росії має побачити світ, щоб зрозуміти всю кровожерливість варварів?! Бити по хворих дітях, пологових будинках – які фантазії втілює Путін і його натовп? Мета одна – геноцид і повне знищення українців і всього українського. Мета – знищення держави в центрі Європи. Як довго світ не розумітиме, що такі хворі наміри відродити якусь там недоімперію не зупиняться на Україні?! Що допомогти зберегти Україну сьогодні – це зберегти мир і демократію в Європі?", – наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару загинули понад 30 киян, більше сотні людей поранені або травмовані. Мер Києва Віталій Кличко оголосив 9 липня у Києві днем жалоби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Віталий Кличко