У Кличко подтвердили, что в Киеве учебный год 1 сентября начнут все школы

Столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях. Были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления коронавирусной инфекции.

Об этом заявили и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондрыивский и директор Департамента образования и науки Елена Фиданян во время проверки специализированной школы №47.

"Школы Киева готовы работать в новых реалиях. Каждое утро будет начинаться с измерения температуры ученикам и работникам и продолжаться 5-ти минутками здоровья", - отметил Валентин Мондрыивский.

По его словам, изменены графики прихода детей в школу, открыты дополнительные входы, разработаны направления движения учащихся и увеличено время на перерывы между уроками.

"Киев первым разработал и утвердил регламент образовательного процесса и выделил 33,3 млн грн на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учащихся и работников. Мы обязательно вернемся к обычной жизни, без карантинных ограничений. Сейчас начинаем учебный год в понятном для общества режиме обучения, но мы готовы к любым изменениям в эпидемической ситуации города. Безопасность детей самое главное", - добавляет Мондрыивский.

Он также сообщил, что разработано несколько сценариев организации образовательного процесса в учреждениях образования столицы, к которым готовится город.

В том числе рассматривается и применение смешанной формы обучения - очной и дистанционной. Каждое учреждение образования в условиях карантинных ограничений должно выбрать свою модель обучения и быть готовым к вызовам пандемии.

Напомним, ранее стало известно, что карантинное зонирование в Украине будет действовать до 1 ноября.

Также напомним, что Кабинет министров ужесточил ограничительные мероприятия на территории областей из-за роста заболеваемости СOVID-19.