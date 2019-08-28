Кличко поддерживает обязательную вакцинацию в школах и садиках

Мэр Киева Виталий Кличко собственным примером показал, что прививки делать необходимо и заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию по Национальному календарю учеников школ и воспитанников детсадов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района столицы.

"Хочу еще раз напомнить, что в городских клиниках вакцинация бесплатная, если вы подписали декларацию с семейным врачом. Вы не потратите много времени, чтобы сделать прививку. Это забота о собственном здоровье і здоровье людей, которые рядом. Собственным примером я сегодня показываю, насколько это важно. И для детей, и для взрослых. И перед началом нового учебного года обращаюсь ко всем родителям: не пренебрегайте Календарем прививок, позаботьтесь о самом дорогом - здоровье своих детей", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы напомнил, что существует закон Украины о защите населения от инфекционных болезней. Одна из статей которого запрещает посещать заведения для детей, если ребенок не вакцинирован по причине отказа. В 2019 году Верховный суд Украины четко истрактовал эту статью, и отметил, что она не противоречит праву на образование.

"Отказ родителей от вакцинации детей ставит под угрозу здоровье и жизнь других граждан. Поэтому хочу подчеркнуть: я поддерживаю нововведение по обязательной вакцинации в школах и садиках. Потому здоровье наших детей - главный приоритет", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о распространении заболеваний власть Киева будет ограничивать доступ непривитых детей в учреждения образования и обеспечивать их право на дистанционное образование.

Профильная комиссия КГГА приняла решение поручить департаментам образования и медицины проработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.

Вакцинация является необходимой мерой для обеспечения безопасности себя и своих близких от ряда заболеваний, в том числе кори, столбняка, дифтерии и других, отметили в КГГА.

По состоянию на конец августа в Киеве зарегистрировали почти 5,5 тысяч случаев заболевания корью. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Среди тех, кто заболел корью, не привитые - 2105 пациентов (38,3%) и не имели данных о прививках – 2842 пациентов (51,7 %).

В течение отчетного периода зарегистрировано 2 летальных случая от осложнений кори у жителей Дарницкого и Днепровского районов, у которых отсутствовали данные о прививках.