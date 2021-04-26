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Кличко почтил память жертв Чернобыльской трагедии

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева и лидер партии "Удар" Виталий Кличко вместе с киевлянами-ликвидаторами почтил память жертв катастрофы ЧАЭС.

Об этом говорится на официальном сайте Кличко.

"Сегодня мы чтим память ликвидаторов страшной аварии мирового масштаба. Людей, которые ценой собственного здоровья и жизни боролись с последствиями техногенной катастрофы, произошедшей 35 лет назад в Чернобыле. Более 600 тысяч людей тогда участвовали в ликвидации аварии - боролись с огнем и расчищали завалы. Киев одним из первых присоединился к ликвидации последствий катастрофы. Его спасатели были задействованы на всех работах. И столица стала тогда новым домом для тысяч людей, которых отселили из Чернобыльской зоны. Мы должны помнить тех, кто защитил нас от смертельной угрозы", - подчеркнул мэр Киева.

Отмечается, что Кличко принял участие в церемонии у мемориального комплекса "Памятник жертвам Чернобыльской катастрофы", который недавно обновили при содействии городских властей.

Он также получил от чернобыльцев награду "Народный герой Чернобыля" за помощь в сооружении мемориального комплекса и за постоянную социальную поддержку героев-ликвидаторов и членов их семей. Награду мэру вручил председатель общественной организации "Пожарные Чернобыля" Иван Ковальчук.

Кличко отметил, что город делает все возможное для поддержки пострадавших от аварии на ЧАЭС, проживающих в Киеве.

"Столичная власть постоянно работает над обеспечением медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС. И продолжает предоставлять квартиры чернобыльцам, финансируя эту программу за средства городского бюджета. Мы благодарны за их подвиг и отвагу! Помним тех, чью жизнь забрала Чернобыльская авария", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что 48 тысяч киевлян получат материальную помощь от города к годовщине катастрофы.

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