Кличко почтил память жертв Чернобыльской трагедии

"Сегодня мы чтим память ликвидаторов страшной аварии мирового масштаба. Людей, которые ценой собственного здоровья и жизни боролись с последствиями техногенной катастрофы, произошедшей 35 лет назад в Чернобыле. Более 600 тысяч людей тогда участвовали в ликвидации аварии - боролись с огнем и расчищали завалы. Киев одним из первых присоединился к ликвидации последствий катастрофы. Его спасатели были задействованы на всех работах. И столица стала тогда новым домом для тысяч людей, которых отселили из Чернобыльской зоны. Мы должны помнить тех, кто защитил нас от смертельной угрозы", - подчеркнул мэр Киева.

Отмечается, что Кличко принял участие в церемонии у мемориального комплекса "Памятник жертвам Чернобыльской катастрофы", который недавно обновили при содействии городских властей.

Он также получил от чернобыльцев награду "Народный герой Чернобыля" за помощь в сооружении мемориального комплекса и за постоянную социальную поддержку героев-ликвидаторов и членов их семей. Награду мэру вручил председатель общественной организации "Пожарные Чернобыля" Иван Ковальчук.

Кличко отметил, что город делает все возможное для поддержки пострадавших от аварии на ЧАЭС, проживающих в Киеве.

"Столичная власть постоянно работает над обеспечением медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС. И продолжает предоставлять квартиры чернобыльцам, финансируя эту программу за средства городского бюджета. Мы благодарны за их подвиг и отвагу! Помним тех, чью жизнь забрала Чернобыльская авария", - подчеркнул Виталий Кличко.