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Кличко: коронавирус распространяется и охватывает Киев

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 12:17
Кличко: коронавирус распространяется и охватывает Киев
Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Часть киевлян, которые заразились коронавирусом, за пределы Украины не выезжали

Более половины киевлян, у которых коронавирус подтвердился за прошедшие сутки, за пределы Украины не выезжали, они были инфицированы в стране. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко заявил, что вирус распространяется и охватывает город.

"Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город", - отметил он.

Отметим, число зараженных коронавирусом в столице возросло до 132 человек. За сутки заболели 25 человек.

Напомним, по последним данным Минздрава в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. В частности, умерли четыре человека.

Кроме того, стало известно, что в Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с воспалением легких (пневмонией). По состоянию на сегодня в столице протестировано 1900 людей на наличие коронавируса.

Добавим, в столице за первое нарушение карантина, самоизоляции или обсервации будут штрафовать на 17 000 гривен. Второе нарушение повлечет штраф - 34 000 гривен, третье - уголовную ответственность.

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