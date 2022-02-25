Кличко: это уже кровавая война, я буду сражаться

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

"Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я должен это сделать. Я буду бороться", - сказал Кличко в эфире ток-шоу Good Morning Britain.

Владимир Кличко, ранее вступивший в территориальную оборону Киева, подчеркнул, что будет защищать демократию и суверенитет страны.

"Сейчас Путин использует военную риторику. Он четко дает понять, что хочет уничтожить государство и суверенитет его граждан. За этими словами следует обстрелы и танки. Мы переживаем разрушение и смерть. Мы будем защищаться всеми способами и бороться за свободу и демократию", - подчеркнул Владимир Кличко.