У Київській області жінка віддала у сексуальне рабство двох неповнолітніх дітей

Правоохоронці затримали жительку Київської області, яка віддала у сексуальну експлуатацію своїх малолітніх дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Як з'ясували слідчі, жінка передала 13-річну дочку та 11-річного сина знайомому для сексуальних розваг та виготовлення порнографічних матеріалів за винагороду від 100 до 500 грн.

Окрім цього жінка також брала участь у сексуальному насильстві над дітьми.

"Слідчі Нацполіції щодо жінки скерували до суду обвинувальний акт. Її співучаснику також оголошено про підозру у вчиненні зазначених злочинів. Розслідування кримінального провадження щодо нього триває", - сказано в повідомленні.