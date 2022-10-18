В Київській області з водойми витягли бойову частину ворожої ракети (фото)

Піротехніки та водолази вилучили бойову частину збитої ворожої ракети з водойми в Обухівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Київській області.

"Завдяки високопрофесійним фахівцям та сучасній матеріально-технічній базі рятувальники ефективно виконують завдання за призначенням, очищуючи нашу землю від вибухонебезпечних предметів і снарядів", - додали рятувальники.

За інформацією від рятувальників, група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України здійснила перевірку акваторії та вилучила бойову частину збитої ворожої ракети.

"17 жовтня від жителів Обухівського району було отримано звернення щодо обстеження місцевої акваторії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше сили ППО збили три ракети, що летіли у бік Києва.

Вдень 17 жовтня майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Пізніше почали надходити повідомлення про вибухи у Хмельницькій та Вінницькій областях.

Крім того, сьогодні вранці окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку.

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