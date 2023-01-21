UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Київській області судитимуть ще одного військового РФ за знущання над цивільними

Фото: В Київській області судитимуть ще одного військового РФ за знущання над цивільними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Після захоплення частини Київської області військовий РФ почав знущатись над цивільними та погрожував чоловіку вбивством. Йому оголосили про підозру, а справу було передано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Обвинувачений – 20-річний військовий 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 2-ї гвардійської армії Центрального військового округу ЗС РФ родом із селища Новохоперського Воронезької області", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що 10 березня російські військовослужбовці увірвались на подвірʼя будинку місцевої медсестри. Чоловіка, який проживав з нею, окупанти запідозрили у співпраці з ЗСУ. Обвинувачений поставив його на коліна. Окупанти почали бити чоловіка ногами і стріляти над головою. Жінка була свідком цього. Її утримували, не даючи втрутитися.

"Наступного дня той самий російський військовий прийшов до будинку постраждалої з її телефоном, звинувачуючи її також у співпраці із ЗСУ. Він відвів її до покинутого будинку з наміром начебто "розібратися". Обвинувачений зґвалтував жінку, погрожуючи вбивством чоловіка. В цей час постійно тримав біля тіла жінки пістолет, погрожуючи ним", - додали у прокуратурі.

Справу передано до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Нагадаємо, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо учасника ПВК "Вагнер". Він потрапив у полон до українських військових у Донецькій області.

Також нагадаємо, що ЄСПЛ виніс рішення у справі про окупацію Донбасу, його планують оголосити 25 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКиївська областьВійна в Україні