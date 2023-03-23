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У Київській області син мера міста напав на військового

Фото: У Київській області поліція розслідує напад на військового (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У місті Березань Київської області 23 березня стався інцидент, внаслідок якого постраждав військовий. Наразі поліцейські проводять розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"Близько 20:50 звернувся чоловік із письмовою заявою про те, що під час сесії Березанської міської ради у нього виник конфлікт з громадянином, в результаті якого заявник зазнав тілесних ушкоджень", - зазначають правоохоронці.

Постраждам виявився 30-річний військовослужбовець. Його вже направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом умисного завдання легких тілесних ушкоджень, поліцейські розпочали досудове розслідування.

Згідно з інформацією із соцмереж, вдарив військового син мера міста Березань Володимира Тимченка - Сергій Тимченко.

Нагадаємо, охоронець одного з готелів міста Франкфурт побив українського військовослужбовця, який проходив реабілітацію у Німеччині.

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