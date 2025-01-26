У Київській області побили юнака: поліція проводить перевірку

У суботу, 26 січня, в соцмережах з'явилося відео, як підлітки б'ють хлопця у помешканні, схожому на спуск у підвал. Подія сталася у Київській області, поліція вже проводить перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУНП в Київській області.

"Сьогодні, 25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця. Поліція Київської області проводить перевірку за фактом побиття юнака на Бучанщині", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці поінформували, що працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Станом на вечір суботи, 25 січня, поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників.