В Київській області хлопець підірвав гранату в квартирі, отримав важкі поранення

В Київській області на Фастівщині 21-річний хлопець підірвав гранату у квартирі. Внаслідок вибуху отримав сильні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram .

"Вкотре наголошую, що легковажність із вибухонебезпечними предметами може коштувати життя. Якщо ви знайшли щось підозріле, одразу повідомляйте до поліції", - пише Нєбитов.

"Мати потерпілого почула як граната розірвалась, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі", - пише начальник Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернівцях чоловік прийшов до апеляційного суду з гранатою та травматичним пістолетом.

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