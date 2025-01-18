У Київській області є пошкодження після нічної атаки: кадри наслідків

Обстріл України 18 січня

Цієї ночі окупанти завдали по Україні комбінованого удару, випустили чотири балістичні ракети та 39 дронів. Сили ППО збили дві ракети та 24 дрони, ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі Києва. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

На Лук'янівці у Києві пошкоджено станцію метро, будівлі, автомобілі та водогін. Як виглядає Лук'янівка після атаки РФ - у фоторепортажі РБК-Україна.

Також росіяни вдарили по Запоріжжю, відомо про 10 постраждалих, двоє вважаються зниклими безвісти.

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