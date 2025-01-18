У Київській області є пошкодження після нічної атаки: кадри наслідків

У Київській області вночі 18 січня збивали російські дрони. Внаслідок атаки є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію та Київську ОВА.
Як зазначає місцева влада, ворог атакував Київську область за допомогою дронів. Тривога тривала майже вісім годин. У регіоні працювали сили ППО, збиті ворожі цілі.
Постраждалих серед населення немає, як і влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.
Проте у двох районах Київської області уламками пошкоджено три приватних будинки, дві господарчі будівлі та чотири автомобілі. У будівлях посічені фасади та покрівлі, вибиті вікна.
На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області.
Фото: у Київській області впали уламки дронів (t.me/UA_National_Police)
Цієї ночі окупанти завдали по Україні комбінованого удару, випустили чотири балістичні ракети та 39 дронів. Сили ППО збили дві ракети та 24 дрони, ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі Києва. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
На Лук'янівці у Києві пошкоджено станцію метро, будівлі, автомобілі та водогін. Як виглядає Лук'янівка після атаки РФ - у фоторепортажі РБК-Україна.
Також росіяни вдарили по Запоріжжю, відомо про 10 постраждалих, двоє вважаються зниклими безвісти.
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