У Київській області є пошкодження після нічної атаки: кадри наслідків

У Київській області вночі 18 січня збивали російські дрони. Внаслідок атаки є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію та Київську ОВА.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області.

Проте у двох районах Київської області уламками пошкоджено три приватних будинки, дві господарчі будівлі та чотири автомобілі. У будівлях посічені фасади та покрівлі, вибиті вікна.

Постраждалих серед населення немає, як і влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Як зазначає місцева влада, ворог атакував Київську область за допомогою дронів. Тривога тривала майже вісім годин. У регіоні працювали сили ППО, збиті ворожі цілі.

Обстріл України 18 січня

Цієї ночі окупанти завдали по Україні комбінованого удару, випустили чотири балістичні ракети та 39 дронів. Сили ППО збили дві ракети та 24 дрони, ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі Києва. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

На Лук'янівці у Києві пошкоджено станцію метро, будівлі, автомобілі та водогін. Як виглядає Лук'янівка після атаки РФ - у фоторепортажі РБК-Україна.

Також росіяни вдарили по Запоріжжю, відомо про 10 постраждалих, двоє вважаються зниклими безвісти.

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