У Київській області чоловік кинув гранату на вулиці: поранив себе та жінку

У Сквирській громаді Київської області чоловік кинув гранату на вулиці. Він поранив себе та перехожу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.
За інформацією правоохоронців, чоловік кинув гранату, коли вийшов з місцевого магазину. Тепер йому загрожує сім років ув'язнення.
Про інцидент поліцейським повідомила свідок. Вона також розповіла про прикмети зовнішності та одяг зловмисника. Після цього правоохоронці розпочали розшук.
Увечері того ж дня чоловіка затримали. З'ясувалося, що гранату він знайшов у селі за допомогою металошукача ще на початку квітня цього року. Він забрав її собі та зберігав вдома.
У зловмисника вже були проблеми із законом через те, що він побив знайому та зберігав холодну зброю. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Нагадаємо, 9 червня у Луцьку у відділенні пошти пролунав вибух. Згодом з'ясувалося, що чоловік випадково підірвав там гранату. Він отримав поранення.
Також 10 червня у Києві чоловік кинув гранату у бік багатоповерхівки. Внаслідок цього осколкові поранення отримала жінка.
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