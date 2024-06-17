У Київській області чоловік кинув гранату на вулиці: поранив себе та жінку

У Сквирській громаді Київської області чоловік кинув гранату на вулиці. Він поранив себе та перехожу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Facebook .

За інформацією правоохоронців, чоловік кинув гранату, коли вийшов з місцевого магазину. Тепер йому загрожує сім років ув'язнення.

Про інцидент поліцейським повідомила свідок. Вона також розповіла про прикмети зовнішності та одяг зловмисника. Після цього правоохоронці розпочали розшук.

Увечері того ж дня чоловіка затримали. З'ясувалося, що гранату він знайшов у селі за допомогою металошукача ще на початку квітня цього року. Він забрав її собі та зберігав вдома.

У зловмисника вже були проблеми із законом через те, що він побив знайому та зберігав холодну зброю. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.