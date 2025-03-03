"Київська Мадонна" сьогодні: як склалася доля жінки, чиє фото з немовлям облетіло весь світ

Історія знаменитої світлини

25 лютого 2022 року Київ був під російськими обстрілами. Ввечері 27-річна Тетяна з чоловіком Михайлом, двомісячною донькою Марією та мопсом Фібі спустилися на станцію "Університет", аби перебути ніч у безпечному місці й вранці сісти на евакопотяг. При собі родина мала лише один наплічник із речами для дитини.

"Ми розстелили ковдру на підлогу, бо не було де сісти. Я почала годувати дочку. Це побачили угорські журналісти. Підійшли, попросили дозволу сфотографувати. Пізніше я дізналася автора - Андраш Фельдеш", - згадувала Тетяна.

Вранці подружжя змогло евакуюватися потягом на Львівщину, звідки жінка родом. За кілька днів Тетяна побачила в інтернеті своє фото змонтоване у відео, яке показувало реальність в Україні під час війни.

"Так склалося, що я була в тому місці й мене побачили. Це відображає не тільки мою ситуацію. Багато українок з дітьми ховаються в бомбосховищах, народжують у бомбосховищах. І знаменита не я. А сам образ", - говорила згодом Блізняк.

Фото Теняни Блізняк із донькою Марією (фото: Андраш Фельдеш)

Фото Тетяни з дитиною миттєво облетіло весь світ і стало одним із найяскравіших образів того, як українцям доводиться боротися за власне виживання. Його також опублікували на офіційному сайті Ватикану.

Українська художниця Марина Соломенникова на основі цього знімка створила картину "Марії, яка годує немовля" ("Мадонна з метро"). Аура святої зображена на тлі мапи метрополітену.

Картина "Мадонна з метро" авторства художниці Марини Соломенникової (фото: Instagram.com)

Священник В'ячеслав Окунь поклопотав про те, аби полотняну копію портрета "Мадонни з метро" відправили до Італії для зберігання в місці, де він мав проходити службу.

Напередодні Великодня 2022 року архієпископ Неаполя освятив картину і її виставили у церкві Пресвятого Серця Ісуса. Ікону назвали "Київська Мадонна". 25 березня її освятив Папа Римський Франциск.

"Київська Мадонна" у храмі в Неаполі (фото: Maksym Verbelchuk/facebook.com/GlobalUkraineFoundation)

Як зараз живе "Київська Мадонна"

Перший час Тетяна з родиною проживали на Львівщині, тоді повернулися до столиці. У 2023 році у пари народилася ще одна донька Софія. Зараз жінка працює у сфері туризму.

"Поки Марія тільки знає, що на фото мама і вона, а також, що це фото відоме. Але самої історії його створення ми не розповідали. Ікони у Неаполі ми ще досі не мали можливості побачити. Це фото додало трішки слави в наше життя, але зараз вже ніхто не згадує, тому ми живемо своє звичайне життя", - розповіла у коментарі РБК-Україна Тетяна.

Тетяна з родиною (фото: Тетяна Блізняк/Іnstagram)

Жінка зізнається, що зараз під час повітряних тривог не спускаються у метро, бо до нього пів години пішки. Переважно родина ховається за двома стінами або в укритті будинку.

"Марія вже добре знає сигнал повітряної тривоги і що потрібно ховатися, часом ми ігноруємо, а донька нам каже: "Мамо пішли в укриття, треба в укриття". Марічка вже ходить у садочок, обожнює книжки, дуже любить все про Україну: книги, пісні, мультфільми, і про динозаврів", - поділилась Тетяна.

Тетяна з родиною (фото: Тетяна Блізняк/Іnstagram)