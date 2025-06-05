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На Київщині посеред вулиці підірвали гранату, є постраждалі

Фото: на Київщині підірвали гранату, троє постраждалих (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На Київщині пролунав вибух, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату.

Інцидент стався ввечері, 4 червня, на одній із вулиць у місті Сквира Білоцерківського району.

За попередніми даними, внаслідок вибуху, ймовірно гранати, постраждали троє людей - їх госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

На місце оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху. Зараз тривають слідчі дії - встановлюються всі обставини інциденту, після чого буде надано правову кваліфікацію події.

Вибухи в Києві

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, в Оболонському районі столиці стався вибух – в одній із квартир багатоповерхівки детонувала граната.

Перед тим у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Зокрема, на початку квітня на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні одного з магазинів вибухнула граната внаслідок чого загинули двоє людей. Детальніше про інцидент можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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КиївВибухПоліція Києва