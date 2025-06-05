На Київщині посеред вулиці підірвали гранату, є постраждалі

Вибухи в Києві

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, в Оболонському районі столиці стався вибух – в одній із квартир багатоповерхівки детонувала граната.

Перед тим у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Зокрема, на початку квітня на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні одного з магазинів вибухнула граната внаслідок чого загинули двоє людей. Детальніше про інцидент можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.