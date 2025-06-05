На Київщині посеред вулиці підірвали гранату, є постраждалі
На Київщині пролунав вибух, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.
Інцидент стався ввечері, 4 червня, на одній із вулиць у місті Сквира Білоцерківського району.
За попередніми даними, внаслідок вибуху, ймовірно гранати, постраждали троє людей - їх госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
На місце оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху. Зараз тривають слідчі дії - встановлюються всі обставини інциденту, після чого буде надано правову кваліфікацію події.
Вибухи в Києві
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, в Оболонському районі столиці стався вибух – в одній із квартир багатоповерхівки детонувала граната.
Перед тим у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Зокрема, на початку квітня на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні одного з магазинів вибухнула граната внаслідок чого загинули двоє людей. Детальніше про інцидент можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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