У Київській області зросла кількість постраждалих: кадри наслідків атаки

Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла. Раніше повідомлялося про 16 осіб, наразі кількість зросла до 29.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.

Ворог атакував область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Повітряна тривога тривала майже дев’ять годин.

Під вогнем опинилися п’ять районів Київщини - зафіксовані численні пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автотранспорту.

Деталі

У Обухівському районі під час гасіння пожежі в ангарі та будівлі рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки.

У Бучанському районі загинув 49-річний чоловік унаслідок руйнування приватного будинку.

Ще одна людина загинула у Фастівському районі - її тіло знайшли під час ліквідації пожежі.

Раніше повідомлялося про 16 постраждалих, проте кількість поранених зросла вдвічі - до 29 осіб. Під ворожим вогнем опинилися цивільні мешканці в різних районах області.

Поранені та руйнування

У Білоцерківському районі травмовано шістьох людей. Госпіталізовано п’ятеро, серед яких дві дівчинки 10 і 13 років. Пошкоджено ангари підприємства, три приватні будинки, господарчі споруди та авто.

Фото: Наслідки атаки РФ на Київщину (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Бучанському районі - 12 постраждалих, серед них одна дитина. Двоє чоловіків у лікарні. Пошкоджено 39 приватних будинків, складські приміщення.

У Фастівському районі - 11 поранених, зокрема троє дітей. Руйнувань зазнали приватні будинки та автомобілі.

У Вишгородському районі пошкоджено гаражне приміщення та транспорт.

В Обухівському районі також зруйновано приватний будинок, два авто, ангар та заклад освіти. У гімназії вибито вікна, пошкоджено стіну спортзали.