У Київській області зросла кількість постраждалих: кадри наслідків атаки
Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла. Раніше повідомлялося про 16 осіб, наразі кількість зросла до 29.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.
Ворог атакував область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Повітряна тривога тривала майже дев’ять годин.
Під вогнем опинилися п’ять районів Київщини - зафіксовані численні пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автотранспорту.
Деталі
У Обухівському районі під час гасіння пожежі в ангарі та будівлі рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки.
У Бучанському районі загинув 49-річний чоловік унаслідок руйнування приватного будинку.
Ще одна людина загинула у Фастівському районі - її тіло знайшли під час ліквідації пожежі.
Раніше повідомлялося про 16 постраждалих, проте кількість поранених зросла вдвічі - до 29 осіб. Під ворожим вогнем опинилися цивільні мешканці в різних районах області.
Поранені та руйнування
У Білоцерківському районі травмовано шістьох людей. Госпіталізовано п’ятеро, серед яких дві дівчинки 10 і 13 років. Пошкоджено ангари підприємства, три приватні будинки, господарчі споруди та авто.
У Бучанському районі - 12 постраждалих, серед них одна дитина. Двоє чоловіків у лікарні. Пошкоджено 39 приватних будинків, складські приміщення.
У Фастівському районі - 11 поранених, зокрема троє дітей. Руйнувань зазнали приватні будинки та автомобілі.
У Вишгородському районі пошкоджено гаражне приміщення та транспорт.
В Обухівському районі також зруйновано приватний будинок, два авто, ангар та заклад освіти. У гімназії вибито вікна, пошкоджено стіну спортзали.
Атака на Київщину
Внаслідок російської атаки у Київській області пошкоджені будинки, складські будівлі та інші будівлі. За даними ДСНС, загинули четверо осіб, 23 людини отримали поранення, серед них троє дітей.
Російські окупанти під час атаки на Житомирську область вбили трьох дітей віком 8, 12 та 17 років. Тіло однієї дитини деблокували рятувальники.
Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.
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