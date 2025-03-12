На Київ та область насувається небезпечна погода: у КМДА дали низку порад

Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та в Київській області. Тим часом у КМДА порадили, як вберегти здоров'я під час негоди та до кого звертатись при виникненні небезпечних ситуацій.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
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В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що завтра (у четвер, 13 березня) у Києві та в Київській області імовірні небезпечні метеорологічні явища.
Йдеться про південний вітер, який зі швидкості 7-12 м/с може переростати у сильні пориви - 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.
Уточнюється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та навіть руху транспорту.
В цілому ж впродовж завтрашнього дня в регіоні буде хмарно, з проясненнями. Вночі - без опадів. Вдень імовірний невеликий дощ.
Температуру повітря синоптики прогнозують таку:
На тлі прогнозованих погодних умов Київська міська державна адміністрація опублікувала низку порад для громадян (як варто поводитись під час сильного вітру):
У КМДА поділились також контактами служб, до яких можна звертатись при виникненні тих чи інших ситуацій:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можливі в Україні руйнівні урагани.
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