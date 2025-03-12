На Київ та область насувається небезпечна погода: у КМДА дали низку порад
Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та в Київській області. Тим часом у КМДА порадили, як вберегти здоров'я під час негоди та до кого звертатись при виникненні небезпечних ситуацій.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Зміст
Якої погоди чекати в Києві та області
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що завтра (у четвер, 13 березня) у Києві та в Київській області імовірні небезпечні метеорологічні явища.
Йдеться про південний вітер, який зі швидкості 7-12 м/с може переростати у сильні пориви - 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.
Уточнюється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та навіть руху транспорту.
В цілому ж впродовж завтрашнього дня в регіоні буде хмарно, з проясненнями. Вночі - без опадів. Вдень імовірний невеликий дощ.
Температуру повітря синоптики прогнозують таку:
- вночі по області - 4-9°С;
- вночі в Києві - 7-9°С;
- вдень по області - 14-19°С;
- вдень у Києві - 15-17°С.
Прогноз погоди в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що радять українцям у КМДА
На тлі прогнозованих погодних умов Київська міська державна адміністрація опублікувала низку порад для громадян (як варто поводитись під час сильного вітру):
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
- не паркувати поруч із ними автотранспорт.
У КМДА поділились також контактами служб, до яких можна звертатись при виникненні тих чи інших ситуацій:
- якщо впало дерево чи зламалися гілки - радять телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" (за номером 044 272 40 18);
- якщо падіння дерев і гілок загрожує життю - радять дзвонити до рятувальників (за номером "101") або у КАРС - "Київську службу порятунку" (за номером 044 430 37 13);
- при травмуванні людей - потрібно негайно телефонувати медикам (за номером "103");
- при несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - до Центру організації дорожнього руху (за номером 050 387 35 42).
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можливі в Україні руйнівні урагани.
Читайте також, чи варто українцям чекати снігу в березні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.