На Київ та область насувається небезпечна погода: у КМДА дали низку порад

Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та в Київській області. Тим часом у КМДА порадили, як вберегти здоров'я під час негоди та до кого звертатись при виникненні небезпечних ситуацій.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

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Якої погоди чекати в Києві та області

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що завтра (у четвер, 13 березня) у Києві та в Київській області імовірні небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про південний вітер, який зі швидкості 7-12 м/с може переростати у сильні пориви - 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.

Уточнюється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та навіть руху транспорту.

В цілому ж впродовж завтрашнього дня в регіоні буде хмарно, з проясненнями. Вночі - без опадів. Вдень імовірний невеликий дощ.

Температуру повітря синоптики прогнозують таку:

вночі по області - 4-9°С;

вночі в Києві - 7-9°С;

вдень по області - 14-19°С;

вдень у Києві - 15-17°С.

Прогноз погоди в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що радять українцям у КМДА

На тлі прогнозованих погодних умов Київська міська державна адміністрація опублікувала низку порад для громадян (як варто поводитись під час сильного вітру):

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;

не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У КМДА поділились також контактами служб, до яких можна звертатись при виникненні тих чи інших ситуацій:

якщо впало дерево чи зламалися гілки - радять телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" (за номером 044 272 40 18);

якщо падіння дерев і гілок загрожує життю - радять дзвонити до рятувальників (за номером "101") або у КАРС - "Київську службу порятунку" (за номером 044 430 37 13);

при травмуванні людей - потрібно негайно телефонувати медикам (за номером "103");

при несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - до Центру організації дорожнього руху (за номером 050 387 35 42).

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)