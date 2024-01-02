Київ та Харків у вогні, удари "Кинжалами", багато постраждалих: які наслідки ракетної атаки

Російські терористи у звичній манері обрали собі за ціль житлові багатоповерхівки, складські приміщення, критичну інфраструктуру.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це була масштабна терористична атака Росії проти цивільної інфраструктури. Спочатку атакували дрони-камікадзе, потім 4 години обстрілу ракетами. Основний удар прийшовся на Київщину і Харківщину.

"Били по житлових будинках. На жаль, є загиблі та постраждалі", - написав він.

Далі по ситуації в різних містах.

Київ

Знищено понад 60 крилатих ракет і понад 10 Кинджалів, які атакували Київ

За даними начальника КМВА Сергія Попко, повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка "Шахедів". А слідом за ними злетіли понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55.

Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

"Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА "Шахед" та понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал" (остаточно тип і кількість дадуть ПС)", - написав Попко.

Внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі. Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі, де зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей.

Зокрема, внаслідок масованої атаки у Києві постраждали шість районів, де сталися 7 пожеж, а саме в Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.

Так, росіяни обстріляли багатоповерхівку в Солом'янському районі. Там евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень.

Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.

Наслідки ракетної атаки по інших районах:

в Деснянському р-ні попередньо є загоряння супермаркету;

в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

в Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;

в Печерському р-ні - на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складів:

в Святошинському р-ні - на нежитлову забудову;

в Подільському р-ні є загоряння на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто; а також рештки упали на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку.

Шевченківський р-н - падіння решток на відкриту територію.

Фото: наслідки обстрілу багатоповерхівки в Києві (t.me/Klymenko_MVS/619)

Оновлено 11:19. Кількість постраждалих внаслідок атаки по Києві зросла до 33, повідомив мер Віталій Кличко та опублікував відео з місця обстрілу багатоповерхівки в Солом'янському районі.

Київська область

У Київській області постраждали Бориспільський, Бучанський, Фастівський райони.

Зокрема, Фастівському ліквідовано загоряння житлового будинку. Дві людини загинуло.

Крім того, у Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.

Харків

Прильоти у Харкові припали на середмістя. Відомо про щонайменше чотири удари по Шевченківському району. Одна загибла людина. 41 травмовано. Багато руйнувань цивільної інфраструктури.

Також у Харкові серед постраждалих і радниця голови Харківської облради.

"Ми живі. Малого встигла сховати. Склом порізало обличчя та вийняли скло з ніг. Від госпіталізації відмовились", - про це Наталія Попова написала в Facebook.

Оновлено 10:40. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 44.

В результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. Також відомо про 44 постраждалих. Серед них 5 дітей: 3 хлопчики 9 років; дівчатка 6 і 13 років. У потерпілих дітей - вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.

Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків - від 24 до 60 років.

Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі 3 дітей. Медики оцінюють їх стан як середній.

Фото: наслідки російського обстрілу у Харкові (t.me/synegubov)

Оновлено 11:07. У Харкові вже 45 постраждалих, про це повідомив мер Ігор Терехов.

Росія повторила атаку 29 грудня

Як зазначив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і за кількістю засобів повітряного нападу.

Зауважимо, що як і минулого разу росіяни застосували аеробалістичні "Кинжали" разом із крилатими ракетами.

Омбудсмен Дмитро Лубінець проінформував, що цього разу РФ випустила по Україні близько 11 ракет Х-47М2 "Кинжал".

Зеленський повідомив про 92 поранених та 4 загиблих

З'явилася реакція президента Володимира Зеленського на масовану атаку росіян. Він також опублікував відео наслідків у різних регіонах України. За його словами, до ліквідації залучені Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські.

"Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Зеленський.

Він зауважив, що вже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. З 31 грудня російські терористи застосували вже близько 170 "Шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах.

Є знеструмлення

Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області.

Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються.

Енергетики пояснюють, що знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується.

За даними ДТЕК, через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах.

При цьому у Київській області частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах.

Постраждав будинок нардепки Кіри Рудик

Як написала народна депутатка й голова партії "Голос" Кіра Рудик, її будинок постраждав під час масованої ракетної атаки. Про це вона написала у Facebook

"Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки - повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад", - повідомила Рудик.

Фото: пошкодження в будинку нардепки Кіри Рудик (facebook.com/kira.rudik)

Силами ППО знищено 72 повітряні цілі з 99

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку, як це було кілька днів тому - 29 грудня 2023 року.

Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару - столиця України.

У першій хвилі росіяни атакували "Шахедами" з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних дронів було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше.

Вже вранці ворог застосував стратегічну авіацію - бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6:00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Крім того, з 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі - 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі, а саме:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилатих ракети "Калібр".

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