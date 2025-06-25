Київ - столиця Франції. Що таке синдром Ганзера і чому його називають тюремним психозом

Що таке синдром Ганзера

Синдром Ганзера - це рідкісне психічне порушення, при якому людина навмисно або напівсвідомо дає неправильні відповіді на прості запитання, при цьому виглядає цілком осудною.

Його ще також називають псевдодеменцією або тюремним психозом, оскільки перші випадки були зафіксовані серед ув'язнених, які намагалися уникнути відповідальності, симулюючи психічний розлад.

Як виглядає цей синдром

Мимовільні відповіді (Vorbeireden)

Людина дає відповіді на запитання, які є очевидно неправильними, але при цьому демонструє розуміння питання.

Наприклад, на запитання "Скільки буде два плюс два?" відповідь може бути "п'ять" або "один", а на запитання "Скільки у коня ніг?" - "три" або "шість". Відповідь неправильна, але зрозуміло, що питання було сприйняте.

При цьому людина абсолютно впевнена, що відповідає правильно.

Сплутання свідомості

Стан, схожий на сутінковий, коли людина може виглядати розгубленою, дезорієнтованою, може не розуміти, де вона знаходиться, або бачити галюцинації.

Ілюзорні або псевдогалюцинації

Людина може стверджувати, що бачить або чує речі, які не є реальними, але при цьому може усвідомлювати, що це не зовсім правда.

Амнезія

Після виходу зі стану людина зазвичай не пам'ятає подій, що відбувалися під час епізоду.

Інші супутні симптоми

Можуть включати істеричні прояви, психомоторне збудження, зниження рівня свідомості, а іноді й ознаки депресії або тривоги.

Цей синдром часто виникає як психологічний захисний механізм у відповідь на надзвичайний стрес, травму або в ситуаціях, де людина перебуває під сильним тиском і не бачить виходу.

При цьому в неї можуть спостерігатися додаткові симптоми:

стан оглушення або ступору

галюцинації

переривчаста свідомість

неврологічні симптоми без фізіологічної основи (наприклад, "параліч", якого немає насправді)

Чому цей стан називають "тюремним психозом"

Уперше синдром описав німецький психіатр Гайнріх Ганзер у 1898 році. Його пацієнтами були в'язні, які поводилися дивно, плуталися в очевидних речах і поводилися ніби неадекватно.

Згодом з'ясувалося, що деякі з них намагалися симулювати божевілля, щоб уникнути вироку або потрапити до психлікарні замість в'язниці. Але не всі - частина хворих справді була у психогенному стані.

У суворих умовах ув'язнення, де людина відчуває безпорадність, страх і відсутність контролю над ситуацією, синдром Ганзера може бути несвідомою спробою психіки "втекти" від реальності або створити умови, за яких людина не вважатиметься відповідальною за свої дії. Це свого роду регресія до примітивних форм поведінки, що дозволяє уникнути травматичної реальності.

Хоча поведінка може нагадувати симуляцію, ключова відмінність полягає в тому, що синдром Ганзера є несвідомим психогенним розладом, а не свідомим обманом.

Людина дійсно перебуває в зміненому стані свідомості. Однак, його діагностика є складною, оскільки потрібно відрізнити справжній розлад від навмисної симуляції.

Відтоді синдром отримав назву "тюремного психозу".

Сучасна психіатрія розглядає синдром Ганзера як форму дисоціативного розладу, пов'язаного з важкою стресовою ситуацією, а не виключно з тюремним ув'язненням. Проте, історична назва "тюремний психоз" міцно закріпилася через його перші спостереження та характерні обставини виникнення.

Чи можна цей синдром вилікувати

Так, але підхід комплексний:

Психіатрична допомога та спостереження

Психотерапія, часто глибока

У деяких випадках - медикаменти, якщо є супутні депресія чи тривога

Більшість пацієнтів повертаються до норми, коли зникає причина психологічного тиску.