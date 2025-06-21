Київ долучився до світового святкування Дня йоги: гармонія тіла й духу просто неба

Сьогодні, 21 червня, у київському парку “Місто спорту” відбулося святкування 11-го Міжнародного дня йоги. Захід організувало Посольство Індії в Україні, зібравши на відкритому майданчику десятки поціновувачів давнього вчення про гармонію тіла й духу.

Подарунки учасникам: браслети, футболки та путівник з йоги

Ще до початку програми кожному учаснику вручили символічні футболки, браслети й брошуру - офіційне видання із "Загальною інструкцією з йоги".

У ній зібрані базові практики, рекомендовані для виконання під час святкування, а також філософські основи йоги як стилю життя.

Як пройшов офіційний захід Посольства Індії до Міжнародного дня йоги (Віталій Носач/РБК-Україна)

У вступному слові до брошури державний міністр Уряду Індії з питань AYUSH (Аюрведи, Йоги, Натуропатії, Юнані, Сіддхи й Гомеопатії) Шріпад Наік підкреслив важливість йоги.

"Йога - це філософія досягнення найчистіших форм самопізнання… Це ефективний, економний і духовно багатий інструмент підтримки здоров’я, що здобув підтримку у світі завдяки ініціативі Прем’єр-міністра Нарендри Моді", - говорить міністр.

Як пройшов офіційний захід Посольства Індії до Міжнародного дня йоги (Віталій Носач/РБК-Україна)

Виконання гімнів та слова підтримки у складні часи

Святкування розпочалося традиційно - з виконання національних гімнів Індії та України, після чого з вітальними словами до присутніх звернувся тимчасовий повірений у справах Індії в Україні пан Сатендер Ядав.

Він наголосив на важливості духовної практики у складні часи та подякував українцям за відкритість до культури Індії.

Як пройшов офіційний захід Посольства Індії до Міжнародного дня йоги (Віталій Носач/РБК-Україна)

До учасників заходу також звернулися українські почесні гості. Вони підкреслили, що в наш час, коли нація переживає випробування, такі ініціативи сприяють внутрішньому балансу та підтримці психологічного здоров’я.

Як пройшов офіційний захід Посольства Індії до Міжнародного дня йоги (Віталій Носач/РБК-Україна)

Асани та аюрведа

Основною частиною програми стала демонстрація комплексу вправ “Common Yoga Protocol”, який провели інструктори Ganesha Yoga Studio.

Усі охочі змогли приєднатися до практики та спробувати базові асани під керівництвом досвідчених викладачів.

Як пройшов офіційний захід Посольства Індії до Міжнародного дня йоги (Віталій Носач/РБК-Україна)

Особливу увагу також було приділено впливу йоги та аюрведи на якість життя.

З короткою лекцією на цю тему виступив пан Анупам Саксена, який розповів про синергію цих двох напрямів індійської традиційної культури.

Як пройшов офіційний захід Посольства Індії до Міжнародного дня йоги (Віталій Носач/РБК-Україна)

На завершення прозвучали слова подяки від військового аташе Посольства Індії пана Бікаша Кумара Саху.

Після цього учасників заходу запросили на частування та неформальне спілкування.

Як пройшов офіційний захід Посольства Індії до Міжнародного дня йоги (Віталій Носач/РБК-Україна)

Як виник Міжнародний день йоги

Міжнародний день йоги відзначають щороку 21 червня - у день літнього сонцестояння.

Перші масові святкування у 2015 році зібрали понад 35 тисяч учасників, що потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

В Україні цю традицію підтримує Українська Федерація Йоги.

Йога - це стародавня індійська практика, яка поєднує фізичні вправи, дихальні техніки і медитацію.

Вона допомагає відновити баланс між тілом і розумом, знизити стрес і покращити загальний стан здоров’я.

Наукові дослідження підтверджують користь йоги для лікування хронічних захворювань і підтримки психоемоційного благополуччя.

Міжнародний день йоги покликаний підвищити усвідомлення користі цієї практики в усьому світі і заохотити людей до здорового способу життя.

Ініціативу Індії підтримали рекордна кількість країн, а прем’єр-міністр Нарендра Моді назвав йогу “містком між розумом і тілом”, що сприяє гармонії та добробуту.