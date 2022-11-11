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Кияни зареєстрували петицію за встановлення головної ялинки України

Фото: кияни зареєстрували петицію за встановлення головної ялинки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Кияни зареєстрували петицію за встановлення новорічної ялинки в Києві. Автори зазначають, що не відзначати Різдво та Новий рік в умовах війни - це зробити подарунок Росії, яка намагається вкрасти не лише нашу землю, але й нашу ідентичність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської влади.

"Не дамо росії вкрасти Різдво та Новий рік! Різдво та Новий рік в умовах війни - це не забаганка. Це виклик росії, яка намагається вкрасти нашу землю, нашу ідентичність, наші свята. Сьогодні не відзначати Різдво та Новий рік - це зробити подарунок терористам. Показати їм, що вони досягли своїх цілей хоч частково", - йдеться в петиції.

Також в петиції відзначено, що киянам, як і всім українцям, потрібні позитивні емоції.

"Емоції свята навіть в умовах постійних обстрілів та відключень. Емоції свята для дітей, для дорослих. Емоції дива, в яке ми так хочемо вірити. Головна ялинка України має бути! Зробіть її не за бюджетні кошти - зробіть її за кошти меценатів. Не розміщуйте там нічого, крім ялинки. Не влаштовуйте масових заходів. Але головна ялинка України має бути", - закликають автори.

Нагадаємо, раніше на сайті було зареєстровано петицію проти встановлення новорічної ялинки - з аргументацією про необхідність економити бюджетні кошти.

Вона набрала потрібні для розгляду 6 тисяч голосів і зараз знаходиться на розгляді.

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Київ