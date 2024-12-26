Жителі Києва можуть пройти безкоштовні обстеження на виявлення онкохвороб: список

Діагностичні обстеження раннього виявлення новоутворень у Києві безоплатні як для мешканців столиці, так і для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА нагадали, що на ранніх стадіях рак виліковний, отже своєчасна діагностика онкозахворювань:
Зазначається, що програма медичних гарантій дає можливість безкоштовно проходити відповідні профілактичні обстеження - незалежно від місця свого проживання чи реєстрації.
Згідно з інформацією Національної служби здоров'я України (НСЗУ), рання діагностика найпоширеніших онкозахворювань є пріоритетним напрямом.
Вона включає безоплатні послуги з досліджень на рак за шістьма пакетами:
"Кияни, зокрема внутрішньо переміщені особи, можуть отримати послуги з ранньої діагностики новоутворень у будь-якому з медичних закладів, що мають укладені договори з НСЗУ на відповідні пакети послуг. Для отримання послуги сімейний або лікуючий лікар видає електронне направлення", - пояснили у КМДА.
Уточнюється, що підставою для проходження діагностичних досліджень із метою профілактики є досягнення пацієнтами певного віку:
Крім того, у КМДА зауважили, що ВПО (як і іншим мешканцям) у межах обраних пакетів доступні:
Ознайомитися з повним обсягом кожного діагностичного обстеження можна на сайті НСЗУ.
Нагадаємо, програма медичних гарантій - це перелік та обсяг медичних послуг і лікарських засобів, які гарантуються населенню та оплачуються з Державного бюджету на основі однакових для закладів тарифів.
Крім того, з 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України (НСЗУ) адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки" (йдеться про пряме відшкодування аптекам вартості відпущених пацієнтам ліків за рецептом).
Щоб отримати всю необхідну інформацію про послуги на первинному рівні медичної допомоги, варто завантажити спеціальний гід по програмі медичних гарантій для пацієнтів.
Тим часом наступного року за деякі медичні послуги українцям доведеться платити.
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