Жителі Києва можуть пройти безкоштовні обстеження на виявлення онкохвороб: список
Діагностичні обстеження раннього виявлення новоутворень у Києві безоплатні як для мешканців столиці, так і для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Які обстеження можна пройти безкоштовно
У КМДА нагадали, що на ранніх стадіях рак виліковний, отже своєчасна діагностика онкозахворювань:
- дає змогу вчасно виявляти хворобу
- підвищує шанси на успішне лікування
- рятує життя
Зазначається, що програма медичних гарантій дає можливість безкоштовно проходити відповідні профілактичні обстеження - незалежно від місця свого проживання чи реєстрації.
Згідно з інформацією Національної служби здоров'я України (НСЗУ), рання діагностика найпоширеніших онкозахворювань є пріоритетним напрямом.
Вона включає безоплатні послуги з досліджень на рак за шістьма пакетами:
- мамографія - обстеження молочних залоз рентгенівським методом задля виявлення патологічних змін у молочних залозах
- гістероскопія - обстеження порожнини матки та цервікального каналу, яке допомагає виявити внутрішньоматкові патології на ранніх етапах (коли їх ще не видно на УЗД)
- езофагогастродуоденоскопія - обстеження стравоходу, порожнини шлунка та дванадцятипалої кишки, яке дозволяє виявити запальні процеси, структурні аномалії верхніх відділів шлунково-кишечного тракту, новоутворення на ранніх етапах (до появи специфічних симптомів), а також - за необхідності - взяти матеріал для біопсії
- колоноскопія - обстеження слизової оболонки прямої, товстої та частини кінцевого відділу тонкої кишки, яке дозволяє виявити запальні процеси та новоутворення й - за необхідністю - проведення біопсії
- цистоскопія - обстеження уретри та сечового міхура, з можливістю забрати матеріал для біопсії та здійснити візуалізацію новоутворень
- бронхоскопія - обстеження трахеї та бронхів, яке може виявити захворювання слизових оболонок і дозволяє - за необхідності - взяти зразки тканини на біопсію або ж видалити інородні тіла, які потрапили в дихальні шляхи
"Кияни, зокрема внутрішньо переміщені особи, можуть отримати послуги з ранньої діагностики новоутворень у будь-якому з медичних закладів, що мають укладені договори з НСЗУ на відповідні пакети послуг. Для отримання послуги сімейний або лікуючий лікар видає електронне направлення", - пояснили у КМДА.
Уточнюється, що підставою для проходження діагностичних досліджень із метою профілактики є досягнення пацієнтами певного віку:
- для мамографії та колоноскопії - від 40 років
- для цистоскопії, езофагогастродуоденоскопії, гістероскопії, бронхоскопії - від 50 років
Крім того, у КМДА зауважили, що ВПО (як і іншим мешканцям) у межах обраних пакетів доступні:
- місцева або загальна анестезії
- консультація анестезіолога
- забір і направлення біологічного матеріалу
- опис результатів досліджень
- оформлення заключення та протоколу втручання
- за необхідності - направлення для отримання спеціалізованої медичної допомоги (або інших медичних послуг)
- надання результатів обстеження на плівці та/або запис на цифровий носій пацієнтів (за бажанням) тощо
Ознайомитися з повним обсягом кожного діагностичного обстеження можна на сайті НСЗУ.
Нагадаємо, програма медичних гарантій - це перелік та обсяг медичних послуг і лікарських засобів, які гарантуються населенню та оплачуються з Державного бюджету на основі однакових для закладів тарифів.
Крім того, з 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України (НСЗУ) адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки" (йдеться про пряме відшкодування аптекам вартості відпущених пацієнтам ліків за рецептом).
Щоб отримати всю необхідну інформацію про послуги на первинному рівні медичної допомоги, варто завантажити спеціальний гід по програмі медичних гарантій для пацієнтів.
Тим часом наступного року за деякі медичні послуги українцям доведеться платити.
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