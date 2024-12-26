Жителі Києва можуть пройти безкоштовні обстеження на виявлення онкохвороб: список

Діагностичні обстеження раннього виявлення новоутворень у Києві безоплатні як для мешканців столиці, так і для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Які обстеження можна пройти безкоштовно

У КМДА нагадали, що на ранніх стадіях рак виліковний, отже своєчасна діагностика онкозахворювань:

дає змогу вчасно виявляти хворобу

підвищує шанси на успішне лікування

рятує життя

Зазначається, що програма медичних гарантій дає можливість безкоштовно проходити відповідні профілактичні обстеження - незалежно від місця свого проживання чи реєстрації.

Згідно з інформацією Національної служби здоров'я України (НСЗУ), рання діагностика найпоширеніших онкозахворювань є пріоритетним напрямом.

Вона включає безоплатні послуги з досліджень на рак за шістьма пакетами:

мамографія - обстеження молочних залоз рентгенівським методом задля виявлення патологічних змін у молочних залозах

- обстеження молочних залоз рентгенівським методом задля виявлення патологічних змін у молочних залозах гістероскопія - обстеження порожнини матки та цервікального каналу, яке допомагає виявити внутрішньоматкові патології на ранніх етапах (коли їх ще не видно на УЗД)

- обстеження порожнини матки та цервікального каналу, яке допомагає виявити внутрішньоматкові патології на ранніх етапах (коли їх ще не видно на УЗД) езофагогастродуоденоскопія - обстеження стравоходу, порожнини шлунка та дванадцятипалої кишки, яке дозволяє виявити запальні процеси, структурні аномалії верхніх відділів шлунково-кишечного тракту, новоутворення на ранніх етапах (до появи специфічних симптомів), а також - за необхідності - взяти матеріал для біопсії

- обстеження стравоходу, порожнини шлунка та дванадцятипалої кишки, яке дозволяє виявити запальні процеси, структурні аномалії верхніх відділів шлунково-кишечного тракту, новоутворення на ранніх етапах (до появи специфічних симптомів), а також - за необхідності - взяти матеріал для біопсії колоноскопія - обстеження слизової оболонки прямої, товстої та частини кінцевого відділу тонкої кишки, яке дозволяє виявити запальні процеси та новоутворення й - за необхідністю - проведення біопсії

- обстеження слизової оболонки прямої, товстої та частини кінцевого відділу тонкої кишки, яке дозволяє виявити запальні процеси та новоутворення й - за необхідністю - проведення біопсії цистоскопія - обстеження уретри та сечового міхура, з можливістю забрати матеріал для біопсії та здійснити візуалізацію новоутворень

- обстеження уретри та сечового міхура, з можливістю забрати матеріал для біопсії та здійснити візуалізацію новоутворень бронхоскопія - обстеження трахеї та бронхів, яке може виявити захворювання слизових оболонок і дозволяє - за необхідності - взяти зразки тканини на біопсію або ж видалити інородні тіла, які потрапили в дихальні шляхи

"Кияни, зокрема внутрішньо переміщені особи, можуть отримати послуги з ранньої діагностики новоутворень у будь-якому з медичних закладів, що мають укладені договори з НСЗУ на відповідні пакети послуг. Для отримання послуги сімейний або лікуючий лікар видає електронне направлення", - пояснили у КМДА.

Уточнюється, що підставою для проходження діагностичних досліджень із метою профілактики є досягнення пацієнтами певного віку:

для мамографії та колоноскопії - від 40 років

для цистоскопії, езофагогастродуоденоскопії, гістероскопії, бронхоскопії - від 50 років

Крім того, у КМДА зауважили, що ВПО (як і іншим мешканцям) у межах обраних пакетів доступні:

місцева або загальна анестезії

консультація анестезіолога

забір і направлення біологічного матеріалу

опис результатів досліджень

оформлення заключення та протоколу втручання

за необхідності - направлення для отримання спеціалізованої медичної допомоги (або інших медичних послуг)

надання результатів обстеження на плівці та/або запис на цифровий носій пацієнтів (за бажанням) тощо

Ознайомитися з повним обсягом кожного діагностичного обстеження можна на сайті НСЗУ.