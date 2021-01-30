Китайскую вакцину получат те, кому не хватит Pfizer, - Ляшко

В Украине возможна ситуация, когда одновременно будут доставлены вакцины Pfizer и китайская Sinovac. В первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

Как отметил Ляшко, вакцина Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады для вакцинации медицинских работников.

"Pfizer будет ехать из холодильника с температурой - 80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей", - сказал он.

По его словам, если будет доставлено 300 тысяч доз вакцины Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. "Приедет 100 тысяч доз, то только для врачей", - добавил он.

Ляшко утвердительно ответил на вопрос, будут ли делать прививку китайской вакциной Sinovac тем, кому не хватит вакцины Pfizer.

Как сообщало РБК-Украина, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина нуждается в закупке 15 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине января 2021 года, лишь 43% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.