От китайского коронавируса вылечились более 23 тысяч человек

Данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса показывают, что от коронавируса в мире вылечились 23290 человек, а количество инфицированных возросло до 78 817. Об этом говорится на сайте Центра.

Указано, что при этом умерли в результате инфицирования коронавируса 2462 человека. В частности, пять смертей зарегистрированы в Иране и столько же в Южной Корее, а два человека умерли в Италии.

Кроме того, инфицированных пока 78823 человека, из них более 76 000 находятся на территории материкового Китая. Также 602 человека заразились в Южной Корее, 74 - в Гонконге, 79 - в Италии, в Иране и Тайване - по 28, в Австралии и Малайзии - по 22, а в Германии и Вьетнаме - по 16.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19 в Китае выросло до 2442 человек.

Как писало РБК-Украина, по данным властей провинции Хубэй, инкубационный период при инфицировании коронавируса может превышать 14 дней и доходить до 27 суток.

Так, власти провинции сообщила, что у 70-летнего мужчины из Хубэя симптомы заболевания, вызванного коронавируса, проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой.