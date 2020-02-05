Китайский синдром: как эпидемия коронавируса скажется на экономике Украины и всего мира

Эпидемия коронавируса в Китае, безусловно, стала темой номер один в мире. Ежедневно растет количество жертв и заразившихся новым вирусом, усиливая тем самым панику и страх по всему миру. И, помимо сугубо медицинского аспекта, последствия опасного заболевания ощутит на себе китайская, а вместе с ней и мировая экономика.

Цепная реакция

В Китае признают, что темпы роста ВВП их страны замедлятся как минимум в первом квартале, что повлияет и на годовой итог, и на показатели мировой экономики. Власти Китая решили влить в банковскую систему страны в эквиваленте около 173 млрд долларов, чтобы преодолеть негативные экономические последствия вспышки коронавируса.

Его распространение по миру может стать "черным лебедем" – непредсказуемым событием для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.

Согласно консервативному прогнозу Oxford Economics, основанном на текущих последствиях коронавируса, экономический рост Китая сократится до 5,6%, в сравнении с 6,1% в прошлом году. Это уменьшит мировой экономический рост на 0,2% – до 2,3%, что будет самым медленным темпом со времен финансового кризиса десятилетней давности, пишет New York Times.

Многие сравнивают нынешнюю эпидемию со вспышкой коронавируса SARS в 2002-2003 годах, которая также началась в Китае. Но тогда китайская экономика была куда менее важной для мира, нежели сейчас.

На данный момент посчитать реальный ущерб для мировой экономики от эпидемии довольно сложно, поскольку китайские предприятия включены во множество технологических цепочек, и производители в других странах мира могут и не подозревать, что какие-то компоненты их товаров производятся в Китае, говорят аналитики, опрошенные New York Times.

Экономисты предупреждают, что последствия зависят от того, насколько хорошо Китай в конечном итоге сможет сдержать вспышку вируса. "Остановка и закрытие бизнеса, вероятно, будут особенно разрушительными для многих малых и средних предприятий, а последствия могут продолжаться до третьего квартала года", – считает китайский эксперт из Verisk Maplecroft Кахо Ю. По его мнению, весь производственный цикл в большинстве отраслей промышленности в Китае будет отложен из-за распространения вируса.

Эффект от снижения потребления уже ощутили на себе товарные рынки. За последний месяц цена нефти марки Brent упала с почти 70 долларов до 55 долларов за баррель. Согласно прогнозу Citigroup, в первом квартале стоимость нефти будет около 54 долларов за баррель.

Кроме того, аналитики компании пересмотрели свой прогноз по цене на железную руду с 80 до 75 долларов за тонну, что не сулит ничего хорошего и украинским экспортерам, особенно в случае падения спроса со стороны китайской промышленности.

Эффект для Украины

Для Украины китайский рынок является вторым по объему экспорта после стран Евросоюза. По данным Госстата, в прошлом году (данные за 11 месяцев) поставки украинских товаров в Китай выросли более чем на 70%, превысив 3,3 млрд долларов.

Главным образом, наши компании экспортируют руду и зерновые. В Украину Китай продает больше, чем покупает – общая сумма импорта в январе-ноябре достигла 8,4 млрд долларов (подробнее – в инфографике).

Последствия эпидемии коронавируса и меры, которые власти Китая применяют для ограничения распространения болезни, сказались бы на украинских экспортерах опосредованно через другие рынки, даже если страны между собой не торговали, считают опрошенные аналитики.

"Мы говорим о второй по величине экономике мира – почти 20% мирового ВВП. Все, что происходит в Китае, так или иначе сказывается на всей мировой экономике и, тем более, на тех экономиках, которые связаны с ними напрямую. У нас с ними прямая связь", – говорит советник президента Украины, член набсовета Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Особенно уязвимы экспортеры сырья, поясняет собеседник. "Если в Китае идет замедление темпов экономического роста, спрос на сырье уменьшится. Учитывая, что это крупнейшая экономика, спрос на сырье уменьшится и во всем мире, цена пойдет вниз и на их рынке и на мировом рынке", – сказал РБК-Украина Устенко.

Под "раздачу" коронавируса может попасть украинский горно-металлургический сектор из-за падения цен на железную руду и сталь, поскольку китайский спрос для них является ключевым фактором, подтверждает руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

"Но негативный эффект на украинский торговый баланс от потерь экспорта ГМК будет более чем компенсироваться падением цен на нефть, которые страдают от последствий эпидемии первыми. Однако если предположить, что компенсирующий фактор низких цен на нефть уходит, скажем, от сбоев в нефтяных поставках из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, негативное влияние эпидемии на внешнеторговый баланс будет сильнее", – уверен эксперт ICU.

Но, по мнению аналитика Альпари Максима Пархоменко, ситуация может отличаться в зависимости от типа товаров, которые украинские компании экспортируют в Китай. В частности, как полагает эксперт, снижение цены на агропродукцию возможно только при большом избытке товара на рынке.

"Это было бы возможно при крайне большом урожае в мире или снижении потребления. Коронавирус не может снизить потребление. В данный момент смертность от него составляет менее 2%. Примерно столько же вылечилось. Поэтому ожидать падения спроса на продукцию не стоит", – считает Пархоменко.

Что же касается железной руды, то, как обратил внимание эксперт, сейчас китайские власти закрывают много заводов и выводят нелегальные плавильни с рынка. За счет этого, по мнению аналитика, можно ожидать и сохранения экспорта.

"Наиболее высокий риск стоит ожидать не от вируса и ограничений, которые он наложил на экономику, а от торгового соглашения между Китаем и США. При принятии этого соглашения Китай обязуется повысить импорт продукции из США, а сделать это возможно только при ограничении импорта из других стран, в числе которых может быть и Украина", – добавил Пархоменко.

Есть еще один риск для Украины, на который обращают внимание украинские финансисты. Как отметил Александр Мартыненко из ICU, для обеспечения внешних выплат в этом году украинскому правительству желательно провести еще один выпуск еврооблигаций приблизительно на 1 млрд евро. Но в случае возрастания на рынках страхов, связанных с ситуацией вокруг коронавируса, этот выход может отложиться, полагает эксперт.

"При ухудшении настроений на финансовых рынках, страны с развивающейся экономикой страдают одними из первых, также растет стоимость заимствований и для Украины. Так, на фоне новостей о вирусе в первую неделю доходности украинских еврооблигаций выросли на 20-40 базисных пунктов. В последующие дни этот рост был частично отыгран назад", – рассказал Мартыненко.

По его мнению, в случае закрытия внешних финансовых рынков, а также промедления с помощью от МВФ, давление на гривну может усилиться во втором полугодии, что повлечет за собой и ускорение инфляции.

Над текстом также работал Милан Лелич