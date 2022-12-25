У китайській провінції Чжецзян щоденно фіксують мільйон нових випадків COVID-19

"За оцінками, пік інфікування у Чжецзяні настане близько Нового року, коли щоденна кількість нових випадків інфікування становитиме до двох мільйонів", - йдеться у заяві уряду Чжецзяна.

Влада провінції, населення якої становить 65,4 млн осіб, також повідомила, що наразі в лікарнях перебувають понад 13 тисяч інфікованих пацієнтів, з яких один має тяжкі симптоми, викликані COVID-19, а тяжкий стан ще 242 хворих спричинено основними захворюваннями.

Незважаючи на рекордний сплеск захворюваності по всій країні, Китай не повідомив жодного летального випадку від коронавірусу за останні п'ять днів.